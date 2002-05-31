Чем адвокат отличается от юриста?

Юридические услуги в Москве

В жизни любого человека может наступить момент, когда ему потребуются услуги юриста. Современная законодательная система — это гибкий и постоянно изменяющийся механизм, поэтому человеку, далёкому от этой сферы, очень трудно разобраться во всех нюансах. А ведь для того, чтобы отстоять свои интересы в суде, нужно не просто знать современное законодательство, но и быть способным применять конкретные законы для защиты собственных прав. В связи с этим, если вы оказались в затруднительном положении, помочь вам сможет компания «ЮСТИЦ».

Услуги, которые мы оказываем

Компания «ЮСТИЦ» рада предложить своим клиентам полный спектр услуг в области юриспруденции. Вот лишь некоторые из них, наиболее востребованные в современном обществе:

Защита по уголовным делам. Наши специалисты помогут вам выработать правильную позицию по уголовному делу. Адвокат, предоставленный нами, будет защищать ваши интересы в зале суда, где докажет вашу невиновность или смягчит заслуженное наказание.

Решение жилищных вопросов. Каждый гражданин может столкнуться с ситуацией, когда нарушаются его права на недвижимое имущество. Мы можем помочь выселить незаконно проживающих в вашей квартире лиц, восстановить ваши права собственника, взыскать долги с неплательщика и разрешить прочие жилищные споры.

Устранение проблем, связанных с налогообложением. Если вы успешный предприниматель или глава крупной компании, то рано или поздно вы можете столкнуться с ситуацией, когда вам понадобится консультация по вопросам правомерности действий налоговых служб. В этом случае услуги юриста также будут незаменимы.

Разрешение трудовых споров. Если вас незаконно уволили, не выплачивают положенную вам по договору зарплату или вы имеете другие проблемы, которые касаются трудового права, вы также можете обратиться за помощью в нашу компанию.

Все наши юристы — высококлассные профессионалы с богатым опытом, имеющие за плечами десятки удачно завершённых дел. Это является гарантией того, что юридические услуги в городе Москва, оказанные специалистами нашей компании, принесут вам пользу. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и делаем всё, чтобы помочь решить его проблемы. Если решение имеется, то наши специалисты найдут его в любом случае.

Как получить нашу помощь?

Вы можете явиться в наш офис для обсуждения всех возникших вопросов. Мы подберём вам юриста, специализирующегося именно в той сфере законодательства, с которой связаны ваши проблемы. Это поможет быстро достичь нужного результата и, безусловно, будет лучшим выбором, если вам нужно незамедлительно получить юридические услуги в Москве.

Если вы не можете прийти в офис, юридическая консультация по телефону может стать вашим спасением. Предоставленная нами консультация поможет вам сориентироваться в вопросе и решить, нужна ли вам дальнейшая помощь, которую может предложить компания «ЮСТИЦ». После того как юридическая консультация по телефону будет проведена и проблемы будут чётко обозначены, наши юристы могут оказать вам и дальнейшие услуги — от помощи в сборе необходимых документов до представления ваших интересов в зале суда.

Наши цены

Любой человек, оказавшийся в ситуации, когда ему необходимо получить юридические услуги в нашем городе, в первую очередь думает о том, сколько ему придётся за это заплатить. Ведь зачастую услуги юриста обходятся совсем не дёшево, и поэтому иногда они оказываются недоступны, особенно если речь идёт о человеке, попавшем в беду. Компания «ЮСТИЦ» устанавливает честные цены на все услуги своих специалистов. Мы не введём вас в заблуждение и не будем требовать дополнительных трат, вы сразу узнаете все детали нашего ценообразования.

Наши цены приятно удивят вас, ведь мы стремимся хорошо выполнять свою работу, не наживаясь на ваших проблемах. Поэтому юридическая консультация по телефону, которую мы можем предоставить, может быть полностью бесплатна. Мы стараемся помогать людям, создавая себе положительную репутацию на рынке юридических услуг, поэтому обращение в нашу компанию — это лучший выбор. Обращайтесь к нам и убедитесь в этом сами!

Гарантии, которые мы даём

Наши специалисты подходят к вашей проблеме объективно оценивая каждую ситуацию индивидуально. Мы гарантируем вам только грамотное оказание юридической помощи по всем необходимым вопросам и защиту ваших интересов с опорой на ваши права и действующие законы нашей страны.

О компании

Компания «ЮСТИЦ» существует уже более 15 лет, для того, чтобы помогать людям, которые попали в трудную ситуацию. И хотя компаний, оказывающих юридическую помощь, сейчас много, мы уверены, что именно наши принципы, богатый опыт наших специалистов, как узконаправленных так и широкого профиля, индивидуальный подход к каждому клиенту и честное ценообразование являются ключом к успешному решению юридических проблем. И этот подход уже оправдал себя: наши юристы выиграли множество дел в суде, а наши многочисленные клиенты остались довольны качеством предоставленных им услуг. Многим из них с нашей помощью удалось сохранить свои сбережения, защитить своё недвижимое имущество или даже остаться на свободе. И видя, что таких людей с каждым днём всё больше, мы уверенно смотрим в будущее.