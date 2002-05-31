Чем адвокат отличается от юриста?

Компания ЮСТИЦ оказывает юридические услуги в Москве с 2007 года.
Руководитель компании адвокат Анатолий Сергеевич Адамов (номер в Реестре адвокатов Московской области 50/8152).
За время работы он лично представлял интересы по уголовным, арбитражным и гражданским делам более чем в 300 процессах в судах Москвы и других городов.
Анатолий Сергеевич также проводит бесплатные консультации по обращениям граждан в рамках Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
Арбитражный суд (арбитраж) рассматривает дела, связанные с хозяйственной и предпринимательской деятельностью.
В качестве отдельной специализации принято выделять адвокатов по уголовных делам. Важность участия юриста в уголовном процессе сложно переоценить. Для гражданина, который попал в достаточно сложную ситуацию, очень важной становится помощь специалиста, который знает закон и подскажет, как именно лучше всего поступить в сложившейся ситуации.
Сделки с недвижимостью: купля- продажа квартир, земельных участков, жилых домов, зданий, предприятий. Сопровождение.
Наследство может стать приятным подарком и своевременной поддержкой в непростые времена. Но намного чаще вокруг имущества, которое оставил наследодатель, разгорается нешуточный наследственный спор.
Семейный спор может быть легкой размолвкой между любящими людьми. Но может оказаться и серьезным конфликтом, затрагивающим права и интересы каждой из его сторон. Причем разрешить этот конфликт самостоятельно редко кому удается, ведь отечественное семейное право – сложный и довольно запутанный раздел российского законодательства, тесно связанный с несколькими другими областями.
Торговые центры, магазины и предприниматели стараются при каждом удобном случае напомнить покупателям об их обязанностях. Однако они с той же старательностью "забывают", что правовое регулирование не ограничивается только обязанностями - и у потребителей есть еще и права.
Расходы на услуги представителя взыскиваются с проигравшей стороны. Поэтому ваши затраты на услуги юриста будут компенсированы
На юридической консультации вы сразу получите полную картину по вашему вопросу.
И будете знать стоит или нет делать шаги в данном направлении.
Неправильно составленный иск или отсутствие необходимых документов, могут стать причиной отказа в исковых требованиях.
Повторно подать документы по данным вопросам вы уже не сможете.
На что обратить внимание при выборе юриста? На дорогой офис, красивый сайт или вообще нет разницы и нужно идти к тем, кто оказывает услуги дешевле?
В последнее время растет количество юридических фирм – мошенников.
Такие фирмы вкладывают большие средства в «упаковку» - красивые сайты, мощные отделы продаж и дорогие офисы. Но тратя весь бюджет на рекламу, они не могут достойно платить специалистам, поэтому отдают дела начинающим юристам за мизерную плату. Соответственно их клиенты часто сталкиваются с некачественной помощью, ошибками и проблемами.
Недавно, я как раз защищал клиентку, которая пострадала от действий такой фирмы. К счастью нам удалось вернуть потраченные средства и дать ее делу новый ход. Подробнее об этом можно почитать тут: (ссылка на решение)
Так как же определить квалификацию юриста?
Одной из гарантий высокой квалификации юриста является наличие у него статуса адвоката.
Адвокат обязан постоянно повышать квалификацию и ежегодно сдавать квалификационный экзамен.
Он должен быть в курсе последних изменений в законодательстве и отлично знать судебную практику. Что гарантирует вам высокий уровень его квалификации
Только адвокат вправе:
-запрашивать сведения в государственные и муниципальные органы, организации и объединения. Обычные юристы могут сделать это только через суд.
- опрашивать лиц, владеющих информацией по делу. И использовать сведения, полученные в ходе опроса в качестве доказательств.
Адвокат не вправе разглашать сведения, которые он узнал в ходе своей работы. В том числе при даче показаний. А вот обычного юриста можно легко вызвать и допросить и он обязан будет рассказать о полученных от вас сведениях.
Проверить наличие адвокатского статуса можно на сайте http://lawyers.minjust.ru/Lawyers
Надеюсь, эта информация поможет вам сделать правильный выбор!
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Бизнес требует грамотного подхода к затратам. Именно поэтому многие предприниматели и компании предпочитают не приобретать офисные или любые другие нужные для дела помещения, а арендовать их
Защита своих потребительских прав некоторым кажется бесполезной и невыгодной.
Возможно, если это пытается сделать обычный гражданин, незнакомый с соответствующими нормами права – это так и будет. Но если за вашу защиту берется опытный адвокат – ситуация может измениться в вашу пользу, и весьма значительно.
Чего вы ждете от ремонта? Что все будет лучше, чем было до начала ремонтных работ. И точно также думал житель подмосковного города Б., гражданин Ч., когда в его доме начался капитальный ремонт.
Судебное решение всегда опирается на актуальное российское законодательство. Однако многим известно, что это законодательство очень обширно, и многие его положения считаются спорными, а некоторые – даже противоречат друг другу.
Отстаивать свои права и защищать собственные интересы нужно в точном соответствии с действующим законодательством и одновременно - с максимальной эффективностью.
Развод далеко не всегда становится финишной точкой в отношениях пары.
Гражданин, который подает иск в судебные инстанции, обычно уверен в обоснованности своих требований и своей победе в судебном споре.
Страхование авто сегодня является абсолютно обязательным и тщательно контролируется. И владельцы машин выполняют эту обязанность без оглядки на то, нравится им такой подход или нет. А насколько обязательны при этом страховщики и насколько тщательно они выполнят свою часть обязательств?
Обмен – основа любого бизнеса: тот, у кого есть востребованный потребителями товар, обменивает его в ходе сделки на денежные средства по актуальным ценам. Но некоторые поставщики воспринимают понятие бизнеса очень оригинально – им почему-то кажется, что если пока не поставленный товар им частично уже оплатили, то дело сделано, прибыль получена и можно уже ничего не поставлять.
Сфера семейного права обширна и затрагивает практически каждого – поэтому в практике успешного адвоката связанные с ней дела встречаются достаточно часто. И такие дела редко оказываются простыми – потому что некоторые участники дела манипулируют родительскими чувствами и привязанностями других не ради блага людей, а ради собственной выгоды.
В жизни любого человека может наступить момент, когда ему потребуются услуги юриста. Современная законодательная система — это гибкий и постоянно изменяющийся механизм, поэтому человеку, далёкому от этой сферы, очень трудно разобраться во всех нюансах. А ведь для того, чтобы отстоять свои интересы в суде, нужно не просто знать современное законодательство, но и быть способным применять конкретные законы для защиты собственных прав. В связи с этим, если вы оказались в затруднительном положении, помочь вам сможет компания «ЮСТИЦ».
Компания «ЮСТИЦ» рада предложить своим клиентам полный спектр услуг в области юриспруденции. Вот лишь некоторые из них, наиболее востребованные в современном обществе:
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